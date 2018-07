Liverpool vence de virada e complica o Aston Villa

No confronto realizado no Estádio Villa Park, em Birmingham, o Liverpool sofreu para confirmar o seu favoritismo e foi para o intervalo perdendo por 1 a 0. O time da casa saiu na frente com um gol de Christian Benteke aos 31 minutos do primeiro tempo.

Logo aos 2 minutos do segundo tempo, porém, o Liverpool empatou com um gol de Jordan Henderson. E, já aos 15, Steven Gerrard decretou a virada e o triunfo por 2 a 1 cobrando pênalti sofrido pelo atacante uruguaio Luis Suárez, derrubado por Nathan Baker.

Para o Liverpool, o triunfo também significou um novo passo em sua luta para ao menos ficar mais próximo de atingir um possível quinto lugar da tabela, que lhe garantiria um lugar na próxima Liga Europa. O posto hoje é ocupado pelo Arsenal, que tem 53 pontos e no último sábado goleou o Reading por 4 a 1.

A 31.ª rodada do Campeonato Inglês será completada nesta segunda-feira com o confronto entre Fulham e Queens Park Rangers, este último o penúltimo colocado da tabela, que precisa vencer fora de casa para melhorar suas chances de se livrar do rebaixamento.