Liverpool vence de virada e se classifica na Liga Europa; Napoli mantém 100%

Os gols da partida foram todos no primeiro tempo. Aos 33 minutos, Henri Saivet fez para os franceses em uma falta de tiro livre indireto dentro da área inglesa - o goleiro francês Mignolet ficou mais de 20 segundos com a bola na mão em uma reposição e o árbitro marcou a infração. Aos 38, James Milner empatou em uma cobrança de pênalti e, aos 45, Christian Benteke virou o placar.

Com a derrota do Sion, da Suíça, para o Rubin Kazan, na Rússia, o Liverpool também assumiu a liderança do Grupo B, com 9 pontos. Os suíços estão logo atrás com 8 e jogam pelo empate com os ingleses na última rodada, em casa, no próximo dia 3, para avançarem. O time russo tem 5 e busca a classificação contra o Bordeaux, já eliminado com 3, na França.

Quem se mantém imbatível e com 100% de aproveitamento na Liga Europa é o Napoli. Com um time misto - apenas os titulares Hamsik, Callejon e Koulibaly jogaram -, o clube italiano venceu o Brugge por 1 a 0, na Bélgica, e chegou aos 15 pontos na liderança mais que folgada do Grupo D. O jogo no estádio Jan Breydel, em Brugges, foi disputado sem torcida por causa da impossibilidade de garantir a segurança dos torcedores no estádio e em seus arredores - o motivo é a escassez de efetivo policial porque um grande número de policiais da cidade foi deslocado para reforçar a segurança na capital Bruxelas, onde o risco de ações terroristas é considerado maior.

No Grupo A, a briga pela segunda vaga promete emoção na última rodada. Nesta quinta-feira, Fenerbahce e Ajax ganharam fora de casa e seguem na luta. O time turco bateu o líder e já classificado Molde por 2 a 0, na Noruega, e chegou a 8 pontos. O clube holandês precisou de um gol no fim para bater o eliminado Celtic por 2 a 1, na Escócia, e foi a 6. No dia 3, o Fenerbahce recebe o Celtic e precisa apenas um empate; o Ajax joga em casa contra o Molde.

Em outras duas chaves, mais dois classificados. No Grupo E, o Villarreal avançou ao vencer em casa o Rapid Viena, da Áustria, por 1 a 0. No Grupo F, o Braga, de Portugal, bateu o Liberec, da República Checa, por 2 a 1 e deixou a briga pela segunda vaga para checos e franceses do Olympique de Marselha, que ganhou do Groningen, da Holanda, também por 2 a 1.