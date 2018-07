Liverpool vence e assume sexto lugar no Inglês

A tabela do Inglês agora aponta Liverpool e Arsenal empatados com 29 pontos, mas o time de Londres fica à frente, em quinto, porque tem melhor saldo de gols (oito a sete). A posição ganha pelo Liverpool era do Newcastle, que vem em franca queda na competição e empatou sem gols com Swansea City, no sábado. Com a derrota, o Aston Villa é o décimo colocado do Inglês

O grande nome da partida deste domingo em Birmingham foi Craig Bellamy. O galês, que chegou ao Liverpool no começo desta temporada, vindo do Manchester City, marcou um gol e criou outro, em um intervalo de apenas quatro minutos.

Aos 11 do primeiro tempo, Bellamy abriu o placar após uma cobrança de escanteio. Quatro minutos depois, ele deu a assistência para Martin Skrtel marcar o segundo e dar tranquilidade para o Liverpool segurar o resultado até o fim.