Liverpool vence e assume vice-liderança do Inglês

SUNDERLAND - O Liverpool se recuperou neste domingo dos tropeços nas duas partidas anteriores no Campeonato Inglês e derrotou o Sunderland por 3 a 1, fora de casa, no Stadium of Light, em partida válida pela sexta rodada. O atacante uruguaio Luis Suárez foi o principal destaque do jogo ao marcar dois gols. O triunfo deste domingo levou o Liverpool para a segunda colocação no torneio com 13 pontos, a dois do líder Arsenal e com a mesma pontuação do terceiro Tottenham, que tem saldo de gols igual, mas marcou menos gols - 6 a 8. Já o Sunderland é o lanterna do torneio, com apenas um ponto.

Neste domingo, o Liverpool abriu o placar em um lance polêmico. Aos 28 minutos, Gerrard cobrou escanteio e Sturridge tocou para as redes. Os jogadores do Sunderland, porém, reclamaram que o atacante, artilheiro do campeonato Inglês com cinco gols, encostou na bola com a mão. O segundo gol do Liverpool saiu aos 36 minutos. Gerrard lançou Sturridge, que cruzou para Suárez, na sua primeira partida no Campeonato Inglês nesta temporada após cumprir suspensão, finalizar para as redes. O Sunderland reagiu no segundo tempo e diminuiu aos oito minutos, com Giaccherini, mas o Liverpool definiu a sua vitória nos instantes finais do jogo. Aos 44 minutos, em nova jogada dos seus atacantes, Sturridge cruzou para Suárez completar para as redes.

No outro jogo disputado neste domingo, pelo Campeonato Inglês, o Norwich venceu o Stoke por 1 a 0, fora de casa, com o gol marcado por Jonathan Howson, aos 33 minutos do primeiro tempo. Os dois times somam sete pontos, em 14º e 15º lugar, respectivamente.