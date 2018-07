Liverpool vence e mantém perseguição aos líderes

LIVERPOOL - O Liverpool conquistou uma emocionante e suada vitória neste domingo para seguir na sua perseguição aos líderes do Campeonato Inglês. Em Anfield Road, o time enfrentou dificuldades, mas conseguiu derrotar o Swansea City por 4 a 3, em partida válida pela 27.ª rodada.

Com o triunfo, o Liverpool chegou aos 56 pontos, na quarta colocação no Campeonato Inglês, atrás do Chelsea, com 60, o Arsenal, com 59, e o Manchester City, com 57 e um jogo a menos. Já o Swansea permanece com 28 pontos, na 12ª colocação.

Neste domingo, o Liverpool abriu 2 a 0, com gols marcados por Sturridge, aos três, e Henderson, aos 20 minutos do primeiro tempo. O Swansea, porém, arrancou o empate rapidamente, com os gols de Shelvey e Bony, aos 23 e aos 27 minutos, respectivamente. Mas o Liverpool ainda conseguiu ir ao intervalo vencendo, pois Sturridge fez 3 a 2 aos 35 minutos.

O Swansea voltou a empatar o jogo logo no começo da etapa final, aos dois minutos, com Bony. Mas Henderson acabou dando a vitória do Liverpool aos 29 minutos, quando marcou o seu segundo gol na partida para fazer 4 a 3.

Também neste domingo, o Newcastle derrotou o Aston Villa por 1 a 0, com o gol marcado por Loic Remy aos 47 minutos do segundo tempo. O triunfo levou o time aos 40 pontos, em oitavo lugar no Campeonato Inglês.