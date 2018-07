Liverpool vence e Tottenham é derrotado em amistoso

Mesmo na Austrália, o Liverpool teve ao seu lado o apoio do torcedor. Cerca de 95 mil pessoas, boa parte delas apoiando o time inglês, lotaram o Melbourne Cricket Ground e deram um verdadeiro show. Com esse apoio, Steven Gerrard colocou os visitantes na frente aos 32 minutos. Já nos acréscimos do segundo tempo, o novo reforço Iago Aspas aumentou e definiu o placar.

Já o Tottenham não teve a mesma sorte, a começar pelas condições enfrentadas no Estádio Nacional de Hong Kong, castigado pelo mal tempo no país asiático. O time do técnico André Villas-Boas até saiu na frente no primeiro tempo, com Sigurdsson, mas Cebral, ainda na etapa inicial, Brown e Karlsson, já no segundo tempo, definiram a virada do Sunderland.