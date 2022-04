Liverpool vence jogo apertado contra Newcastle e pressiona City pela liderança

O Liverpool sofreu, mas conseguiu superar o Newcastle e dar mais um passo importantíssimo na briga pelo título inglês. Jogando em St James’ Park, os comandados de Jurgen Klopp venceram por 1 a 0 a partida da 35ª rodada. Com três vitórias consecutivas, o Liverpool assume a liderança provisória da competição.

O triunfo dá sequência à boa fase do Liverpool no torneio, levando o time aos 82 pontos, na primeira posição. A briga com o Manchester City é parelha, já que o time de Pep Guardiola possui 80 pontos e um jogo a menos, que será contra o Leeds United neste sábado.

Após um começo ruim de campeonato, o Newcastle vive grande momento, apesar da derrota neste sábado. O time de Eddie Howe ocupa a nona colocação, com 43 pontos. O Newcastle teve uma sequência de quatro vitórias seguidas interrompida com a derrota para o Liverpool.

O Newcastle tentou pressionar o Liverpool nas primeiras movimentações do jogo, mas logo o time visitante conseguiu se encontrar em campo e fazer suas primeiras investidas de perigo. A primeira boa finalização do Liverpool foi com Naby Keita, em chute cruzado para fora. O meio-campista voltou a aparecer aos 19 minutos para marcar o gol que abriu o placar para o time de Jurgen Klopp. Keita ficou com a bola na área, driblou o goleiro e fez 1 a 0. Uma dividida no início da partida gerou muita reclamação por parte do Newcastle.

O Liverpool quase marcou o segundo gol em um contra-ataque muito rápido, mas a finalização de Sadio Mané parou nas mãos de Dubravka. Vivendo boa fase no torneio, o Newcastle também atacava e dava trabalho ao Liverpool. O time da casa chegou a marcar com o paraguaio Almirón, mas o gol foi anulado.

No último grande lance do primeiro tempo, o Liverpool teve nova chance de ampliar o marcador. Após levantamento para a área, Diogo Jota cabeceou bem para ótima defesa de Dubravka, mantendo o 1 a 0 no placar.

O Newcastle seguiu marcando muito forte no segundo tempo, mas o Liverpool mostrou estar muito bem treinado para seguir superior em campo. Uma grande jogada combinada entre Joe Gomez e Mané terminou em finalização perigosa do senegalês, que quase marcou o segundo gol do Liverpool.

Os visitantes voltaram a crescer na partida após a entrada de Mohamed Salah em campo. O egípcio criou boas oportunidades para movimentar o jogo. Mas o time da casa mostrava estar vivo em campo. Já perto da reta final, Alisson precisou fazer boa defesa em tentativa de Chris Wood, que estava impedido.

Com um grande volume de jogo, o Liverpool chegou a 22 finalizações aos 40 minutos, após o colombiano Luis Diaz fazer fila e finalizar para mais uma defesa do goleiro do Newcastle. A resposta do rival veio dos pés do brasileiro Bruno Guimarães, que vive grande momento. O meia chutou para boa defesa do também brasileiro Alisson. O duelo terminou com vitória do time de Klopp por 1 a 0.

O Liverpool agora foca na disputa da semifinal da Liga dos Campeões, contra o Villarreal. O time inglês possui vantagem de 2 a 0. Pelo Campeonato Inglês, o clube enfrenta o Tottenham no próximo confronto. Já o Newcastle terá mais um duelo difícil pela frente na próxima rodada, contra o Manchester City.