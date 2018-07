Liverpool vence mais uma e sonha com vaga na Liga dos Campeões

Em escalada para chegar ao G-4 do Campeonato Inglês, o Liverpool contou com a sorte para vencer o Swansea City, por 1 a 0, nesta segunda-feira à noite, no País de Gales. Com o resultado, chegou ao quinto triunfo seguido na competição e se manteve na perseguição a Manchester United, Arsenal e agora também o Manchester City.

Manchester United, Arsenal e Liverpool venceram seus últimos três jogos e por isso mantém estável a briga entre os gigantes do futebol inglês. O Arsenal é o terceiro com 57, o Manchester United tem 56 e o Liverpool soma 54. Já o City, que perdeu duas vezes nas últimas três rodadas, está com 58, pouco à frente, em segundo. Assim, o time de Gerrard já pode sonhar com uma das vagas da Inglaterra na próxima edição da Liga dos Campeões da Europa - o líder Chelsea deve ficar com uma e as outras duas estão em aberto.