Liverpool vence o Manchester City na Copa da Liga Inglesa

MANCHESTER - O Liverpool saiu na frente na semifinal da Copa da Liga Inglesa. Mesmo jogando na casa do Manchester City, nesta quarta-feira, no Etihad Stadium, o time ganhou por 1 a 0 e ficou com a vantagem de poder empatar no confronto de volta, marcado para acontecer no dia 25 de janeiro, em Anfield Road.

O Manchester City vem dominando o Campeonato Inglês nesta temporada, ao ocupar a liderança isolada. Mas acaba de ser eliminado pelo rival Manchester United na terceira fase da Copa da Inglaterra e agora corre risco de sair também na Copa da Liga Inglesa - antes disso, caiu na Liga dos Campeões da Europa.

No jogo desta quarta-feira, o Liverpool marcou o gol da vitória logo aos 12 minutos, na cobrança de pênalti do meia e capitão Gerrard. O Manchester City pressionou bastante em busca do empate, principalmente nos minutos finais da partida, mas não conseguiu evitar a derrota em casa.

O outro finalista da Copa da Liga Inglesa será definido no dia 24 de janeiro, quando acontece o jogo de volta da semifinal entre Crystal Palace e Cardiff City. O Crystal Palace venceu a primeira partida por 1 a 0, na última terça-feira, mas terá que decidir a classificação fora de casa, em Cardiff.