Liverpool vende atacante Rickie Lambert ao West Bromwich

O tradicional clube inglês se desfez do atacante de 33 anos em razão do franco rendimento na temporada passada. Lambert disputou 25 partidas, sendo 18 delas saindo do banco de reservas. Marcou apenas dois gols.

Por essa razão, o Liverpool investiu nos atacantes nesta janela de transferências da Europa. Contratou Christian Benteke, Danny Ings e o brasileiro Roberto Firmino, ex-Hoffenheim.

Sem agradar no Liverpool, Lambert terá outra chance no Campeonato Inglês, ao vestir a camisa do West Bromwich. "Ricki é um jogador de muita qualidade, forte e sólido. Estamos felizes por ter sido incluído em nosso projeto", declarou Tony Pulis, técnico do novo clube do atacante.