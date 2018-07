Liverpool viaja de trem para jogo na Liga Europa

O Liverpool enfrenta o Atlético de Madrid na quinta-feira, na Espanha, pela primeira partida das semifinais da Liga Europa. E, para chegar à capital espanhola, a delegação do clube inglês terá que encarar uma verdadeira maratona.

Nesta terça-feira, a delegação do Liverpool deixou Londres de trem, rumo à Paris. Na capital francesa, o time passará a noite para, na quarta, tomar outro trem em direção à Bordeaux, onde espera pegar um avião para ir até Madri.

Essa longa viagem de trem deve-se ao caos aéreo instalado por toda a Europa, por causa da erupção de um vulcão na Islândia. Normalmente, o Liverpool faria todo o percurso de avião, mas foi obrigado a improvisar para ir a Madri.

Mesmo com o caso aéreo, a Uefa decidiu manter as partidas dos torneios continentais marcadas para esta semana. A decisão gerou críticas do espanhol Rafa Benítez, técnico do Liverpool. "Com essas circunstâncias era melhor adiar a partida", declarou.

Além do Liverpool, outros dois times sofreram com o caos aéreo na Europa. Barcelona e Lyon - que enfrentam Inter de Milão e Bayern de Munique, respectivamente, pela Liga dos Campeões - foram obrigados a viajar de ônibus para chegar aos locais das partidas.