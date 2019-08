Liverpool x Arsenal: onde assistir ao vivo ao jogo pelo Inglês

Liverpool e Arsenal se enfrentam neste sábado, às 13h30 (horário de Brasília), no Anfield Road, em Liverpool, pela terceira rodada do Campeonato Inglês, no confronto entre os únicos times com 100% de aproveitamento na competição.

Liverpool x Arsenal terá transmissão ao vivo pelo canal ESPN Brasil. O Estado vai fazer tempo real da partida.

Atual detentor do título da Liga dos Campeões, o Liverpool goleou o Norwich por 4 a 1 em sua estreia no Inglês e depois superou o Southampton por 2 a 1. Além disso, já faturou a taça da Supercopa da Europa. Na temporada passada, quando recebeu o Arsenal no Anfield Road, o goleou por 5 a 1.

O Arsenal também ganhou os dois jogos que disputou, tendo batido o Newcastle por 1 a 0 e derrotado o Burnley por 2 a 1. Agora, tentará encerrar um jejum, pois não vence o Liverpool no Inglês desde 4 de abril de 2015.