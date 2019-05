Liverpool x Barcelona: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Com uma larga vantagem obtida no primeiro jogo, o Barcelona busca assegurar a classificação para a final da Liga dos Campeões nesta terça-feira, contra o Liverpool, às 16h (horário de Brasília), no estádio Anfield. No primeiro jogo, o Barça derrotou a equipe inglesa por 3 a 0.

Onde assistir ao vivo Liverpool x Barcelona?

O clássico terá transmissão ao vivo na TV pelo canal TNT e online pelo Facebook do Esporte Interativo . O Estado também fará minuto a minuto do jogo pela Champions. O vencedor vai enfrentar o classificado de Ajax x Tottenham, que jogam na quarta-feira.

No primeiro jogo válido pela semifinal da Champions League, o Barcelona venceu com show de Messi, que marcou dois gols - um deles, um golaço de falta - e Suárez fez o outro gol. Para aumentar ainda mais a confiança, a equipe de Ernesto Valverde já garantiu o título do Campeonato Espanhol e teve a semana para focar apenas no duelo com o Liverpool. No final de semana, os reservas perderam para o Celta por 2 a 0.

Escalações de Liverpool x Barcelona

Liverpool: Alisson; Robertson, Van Dijk, Matip e Alexander-Arnold; Fabinho, Henderson e Milner; Mané, Origi e Shaqiri.

Barcelona: Ter Stegen; Alba, Pique, Lenglet e Sergi Roberto; Arthur, Busquets e Rakitic; Coutinho, Suárez e Messi.

Já o Liverpool busca reverter uma situação que parece quase impossível e ainda precisa se concentrar também no Campeonato Inglês. A equipe comandada por Jürgen Klopp lidera o Nacional com 94 pontos após vencer o Newcastle por 3 a 2, no domingo, mas tem apenas mais um jogo a ser disputado, enquanto o Manchester City aparece com 92 e tem duas partidas para jogar.

Em relação às equipes, Barcelona e Liverpool terão desfalques no ataque. O Barça não poderá contar com Dembélé, que se recupera de uma lesão muscular. Já os ingleses não terão o brasileiro Firmino, que também se recupera de lesão muscular e sua principal estrela, o egípcio Salah, que se recupera de uma concussão na cabeça.

