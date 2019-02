Liverpool x Bayern de Munique: onde assistir ao vivo o jogo pela Liga dos Campeões

Liverpool e Bayern de Munique vão se enfrentar nesta terça-feira, às 17h (de Brasília), pelo jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões. A partida será no estádio de Anfield, na Inglaterra, com a volta marcada para 13 de março na Allianz Arena, em Munique.

Onde assistir Liverpool x Bayern?

Liverpool x Bayern de Munique terá transmissão na página do Facebook do Esporte Interativo e acompanhamento em tempo real do Estado. O time inglês chega ao mata-mata após terminar na segunda colocação do grupo C com nove pontos, dois a menos do que o líder Paris Saint-Germain. Já os alemães terminaram a fase anterior na liderança do grupo E, com 14 pontos conquistados.

O principal desfalque do Liverpool é o zagueiro holandês Van Dijk, que vai cumprir suspensão. O técnico Jurgen Kopp cogita improvisar o brasileiro Fabinho na posição e mencionou que por ter trabalhado no Borussia Dortmund, conhece bem parte dos jogadores adversários, como os ex-comandados Hummels e Lewandowski.

O Bayern de Munique foi à Inglaterra sem o zagueiro Boateng. O defensor está com problemas estomacais. O atacante francês Ribery não viajou com o grupo, mas deve chegar a tempo para o jogo depois de ser liberado para acompanhar o nascimento do filho.