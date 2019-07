Liverpool x Borussia Dortmund: onde assistir e horário do jogo

Duas das maiores equipes europeias da atualidade, Borussia Dortmund e Liverpool se enfrentam nesta sexta-feira, às 21h (horário de Brasília), em um amistoso que será realizado no estádio de Notre Dame, em Indiana, nos Estados Unidos, como preparação para a próxima temporada.

Borussia Dortmund x Liverpool terá transmissão ao vivo e exclusivo da ESPN Brasil.

Apesar da força das equipes, o jogo é apenas mais um amistoso, dentre tantos que os dois times estão fazendo na pré-temporada.

Depois do jogo desta sexta, o Borussia vai enfrentar a Udinese, dia 27, e o St.Gallen, dia 30. Já o Liverpool fará amistosos com o Sevilla, no domingo, Sporting-POR, Napoli e Lyon.