Liverpool x Bournemouth: onde assistir ao vivo e horário da partida

Liverpool e Bournemouth se enfrentam neste sábado, no estádio Anfield Road, às 13h (horário de Brasília), pela 26ª rodada do Campeonato Inglês. O jogo pode significar o retorno do time de Liverpool para a liderança da competição.

Onde assistir Liverpool x Bournemouth?

A partida terá transmissão do canal ESPN Brasil. Com 62 pontos, a equipe do técnico Jurgen Klopp, está na cola do líder Manchester City, que fica à frente pelo saldo de gols. Já o Bournemouth aparece com 33 pontos e na décima posição.

Na última rodada, o Liverpool empatou fora de casa com o West Ham, enquanto o Bournemouth perdeu, fora de casa, para o Cardiff, por 2 a 0. Como terá um importante jogo contra o Bayern de Munique na terça-feira, pela Liga dos Campeões, a tendência é que o time de Klopp poupe alguns atletas para a partida deste sábado.

VEJA OS JOGOS DA 26ª RODADA DO INGLÊS

Sábado

Fulham x Manchester United

Huddersfield Town x Arsenal

Crystal Palace x West Ham

Liverpool x Bournemouth

Southampton x Cardiff

Watford x Everton

Brighton x Burnley

Domingo

Tottenham x Leicester

Manchester City x Chelsea

Wolverhampton x Newcastle