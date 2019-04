Liverpool x Chelsea: onde assistir ao vivo ao jogo pelo Inglês

Em clima de decisão, Liverpool e Chelsea se enfrentam neste domingo, no estádio Anfield, às 12h30 (horário de Brasília), em Liverpool, pela 34ª rodada do Campeonato Inglês.

Liverpool x Chelsea terá transmissão ao vivo da ESPN Brasil e minuto a minuto do Estado .

O Liverpool inicia a rodada na liderança do Campeonato Inglês com 82 pontos, dois a mais que o Manchester City. A equipe do técnico Jürgen Klopp vem de vitória por 3 a 1 sobre o Southampton, na sexta-feira passada, dia 5.

A equipe inglesa chega ainda mais embalada após vencer o Porto por 2 a 0, na terça-feira, em jogo válido pela ida das quartas de final da Liga dos Campeões.

O Chelsea aparece em terceiro no Inglês, com 66 pontos e na última rodada da competição nacional bateu o West Ham por 2 a 0. A equipe do técnico Maurizio Sarri vem de vitória por 1 a 0 sobre o Slavia Praga, pelo confronto de ida da Liga Europa.