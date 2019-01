Liverpool x Crystal Palace: onde assistir ao vivo o duelo pelo Inglês

Liverpool e Crystal Palace jogam neste sábado, às 13h (horário de Brasília), no Anfield, em Liverpool, pela 23ª rodada do Campeonato Inglês. O confronto é entre duas equipes que vivem momentos completamente distintos na competição.

Liverpool x Crystal Palace terá transmissão da ESPN Brasil. O Liverpool lidera o Campeonato Inglês, com 57 pontos, enquanto o Crystal Palace aparece apenas na 14ª colocação, com 22 pontos, e necessita do resultado positivo para se afastar da parte debaixo da tabela.

As equipes tiveram resultados distintos na última rodada do Inglês. O Liverpool venceu fora casa o Brighton por 1 a 0, enquanto o Crystal Palace foi derrotado, também em casa, pelo Watford, por 2 a 1.

Veja os jogos da 23ª rodada do Campeonato Inglês

Sábado

10h30 Wolves x Leicester

13h Liverpool x Crystal Palace

13h Watford x Burnley

13h Newcastle x Cardiff

13h Manchester United x Brighton

13h Bournemouth x West Ham

13h Southampton x Everton

15h30 Arsenal x Chelsea

Domingo

11h30 Huddersfield Town x Manchester City

14h Fulham x Tottenham