Liverpool x Flamengo: onde assistir, horário e data da final do Mundial

Chegou o grande dia esperado pelos flamenguistas. Liverpool e Flamengo fazem a final do Mundial de Clubes da Fifa neste sábado, às 14h30 (horário de Brasília), no estádio Khalifa Internacional, e o confronto terá transmissão pela TV aberta, fechada e também na internet. O Estado destaca as principais informações do jogo e das equipes.

Na semifinal, o Flamengo derrotou o Al Hilal na terça-feira. No dia seguinte, o Liverpool superou o Monterrey.

Liverpool x Flamengo: onde assistir

A final do Mundial de Clubes terá transmissão ao vivo pela TV Globo e SporTV. O torcedor também pode assistir online através do site e aplicativo Globo Play e SporTV Play.

Liverpool x Flamengo: data

A partida será disputada no sábado, dia 21 de dezembro.

Que horas é o jogo?

O confronto será realizado às 14h30, horário de Brasília.

Valor da premiação do Mundial

O campeão do Mundial de Clubes vai receber 5 milhões de euros (R$ 23 milhões). O vice ficará com 4 milhões de euros (R$ 18,37 milhões). Veja todos os valores de premiação do Mundial.

Quantas vezes o Flamengo foi campeão mundial?

O Flamengo conquistou o Mundial apenas uma vez, em 1981. Coincidentemente, em cima do Liverpool.

Escalação do Flamengo de 1981

O time do Flamengo campeão sobre o Liverpool era formado por Raul; Leandro, Marinho, Mozer e Júnior; Andrade, Adílio e Zico, Tita, Lico e Nunes. técnico: Paulo César Carpeggiani.