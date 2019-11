Liverpool x Genk: onde assistir ao vivo na TV e online

Liverpool e Genk vão se enfrentar nesta terça-feira, às 17 horas (horário de Brasília), no Anfield, em Liverpool, pela quarta rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões. A partida terá transmissão ao vivo pelo canal TNT e pelo EI Plus e o Estado vai fazer tempo real da partida.

Cada vez mais embalado no Campeonato Inglês, o Liverpool tenta repetir na Liga dos Campeões a mesma boa fase da competição nacional, na qual é líder disparado e único invicto. No sábado, bateu o Aston Villa por 2 a 1, de virada, com os dois gols na reta final da partida.

Pelo Grupo E da Liga, o time inglês tem duas vitórias e uma derrota. Com seis pontos, ocupa a segunda colocação, atrás apenas do líder Napoli, com sete pontos. Na rodada passada, os ingleses golearam justamente o Genk por 4 a 1, na Bélgica. Uma vitória nesta terça deixará o Liverpool muito perto da classificação às oitavas de final.

O Genk, por sua vez, ocupa o quarto e último lugar da chave, com apenas um ponto. Mesmo assim, ainda tem chances de avançar na competição continental. No Campeonato Belga, ocupa apenas a oitava colocação.

Últimos jogos do Liverpool:

02/11 - Aston Villa 1 x 2 Liverpool (Campeonato Inglês)

30/10 - Liverpool 5 (5) x (4) 5 Arsenal (Copa da Liga Inglesa)

27/10 - Liverpool 2 x 1 Tottenham (Campeonato Inglês)

23/10 - Genk 1 x 4 Liverpool (Liga dos Campeões)

20/10 - Manchester United 1 x 1 Liverpool (Campeonato Inglês)

Últimos jogos do Genk: