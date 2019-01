Liverpool x Leicester: como assistir ao vivo pela TV ao confronto

Líder do Campeonato Inglês, o Liverpool volta a campo nesta quarta-feira, para encarar o Leicester, às 18h (horário de Brasília), em partida que será realizada no Anfield, casa do Liverpool. O confronto é válido pela 24ª rodada da Premier League.

Liverpool x Leicester terá transmissão da ESPN Brasil e acompanhamento em tempo real do Estado. A equipe comandada por Jurgen Kloop aparece na ponta da tabela com 60 pontos, enquanto o Leicester, que já foi a sensação da Liga em anos anteriores, hoje ocupa a modesta 9ª colocação, com 31 pontos.

Na última rodada, o Liverpool venceu o Crystal Palace por 4 a 3, enquanto o Leicester foi derrotado fora de casa pelo mesmo placar, diante do Wolves.

Veja os últimos resultados do Liverpool

19/01 Liverpool 4 x 3 Crystal Palace - Inglês

12/01 Brighton 0 x 1 Liverpool - Inglês

07/01 Wolves 2 x 1 Liverpool - Copa da Inglaterra

03/01 Manchester City 2 x 1 Liverpool - Inglês

Próximos jogos do Liverpool

30/01 Liverpool x Leicester - Inglês

04/02 West Ham x Liverpool - Inglês

09/02 Liverpool x Bournemouth - Inglês

19/02 Liverpool x Bayern de Munique - Liga dos Campeões

24/02 Manchester United x Liverpool - Inglês