Liverpool x Leicester: onde assistir ao vivo ao jogo pelo Campeonato Inglês

Na briga pela parte de cima da tabela, Liverpool e Leicester duelam neste sábado, às 11h (horário de Brasília), no Anfield, pela oitava rodada do Campeonato Inglês. A partida terá transmissão pelo canal DAZN e o Estado vai fazer tempo real.

O Liverpool é quem lidera o campeonato com 21 pontos, seguido pelo City com 16, e pelo Leicester com 14. O time de Firmino e Salah está com 100% de aproveitamento na competição.

Últimos jogos do Liverpool

2/10 Liverpool 4 x 3 Red Bull Salzburg (Liga dos Campeões)

28/9 Sheffield United 0 x 1 Liverpool (Inglês)

25/9 MK Dons 0 x 2 Liverpool (Copa da Liga Inglesa)

22/9 Chelsea 1 x 2 Liverpool (Inglês)

17/9 Napoli 2 x 0 Liverpool (Liga dos Campeões)

Últimos jogos do Leicester

29/9 Leicester 5 x 0 Newcastle (Inglês)

24/9 Luton Town 0 x 4 Leicester (Inglês)

21/9 Leicester 2 x 1 Tottenham (Inglês)

14/9 Manchester United 1 x 0 Leicester (Inglês)

31/8 Leicester 3 x 1 Bournemouth (Inglês)