Liverpool x Napoli: onde assistir, escalações e horário do confronto

Liverpool e Napoli jogam nesta terça-feira, às 18h (horário de Brasília), no estádio Anfield, pela sexta e última rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões. As duas equipes entram em campo com condições de classificações, mas em situações bem diferentes.

Liverpool x Napoli não terá transmissão para o Brasil. O Napoli vive situação bem mais confortável e para não depender de outros resultados, basta apenas um empate. O time italiano lidera o grupo C com nove pontos, seguido por PSG com oito, Liverpool tem seis e Estrela Vermelha aparece com quatro.

Na última rodada, o Napoli venceu por 3 a 1 o Estrela Vermelha e encaminhou a classificação. Na mesma hora, o PSG enfrenta o time sérvio. No Campeonato Italiano, o Napoli vem de vitória por 4 a 0 sobre o modesto Frosinone.

Já o Liverpool, atual vice-campeão da competição, tem grandes chances de ser eliminado ainda nesta fase. O time inglês está eliminado se não conseguir superar os italianos e muitos da situação delicada se deve a derrota na rodada passada por 2 a 1 para o PSG. No Campeonato Inglês, a equipe comanda por Salha e Firmino venceu o Boumemouth por 4 a 0.

Escalações de Liverpool x Napoli

Liverpool: Alisson; Arnold, Matip, Van Dijk e Robertson; Henderson, Wijnaldum, Shaqiri, Mané e Firmino; Salah

Napoli: Ospina; Hysaj, Albiol, Koulibaly e Mário Rui; Allan, Hamsik, Callejón e Zieliñski; Mertens e Insigne