Liverpool x Norwich: onde assistir ao vivo e horário do jogo pelo Inglês

Liverpool e Norwich abrem a temporada do Campeonato Inglês nesta sexta-feira, às 16h (horário de Brasília), em Anfield, no único jogo do dia da primeira rodada do torneio.

Liverpool x Norwich terá transmissão ao vivo do canal ESPN Brasil.

Atual campeão da Liga dos Campeões, o Liverpool vai enfrentar uma das novidades da Premier League. O Norwich foi promovido para a primeira divisão na temporada passada e chega com o objetivo de se manter na elite inglesa.

Embora ainda esteja no início da temporada, o Liverpool já perdeu uma decisão e terá outra pela frente na próxima quarta-feira. O time do técnico Jürgen Klopp foi derrotado no domingo passado pelo Manchester City na decisão da Supercopa Inglesa.

Após empate em 1 a 1 no tempo normal, a equipe de Guardiola levou a melhor nos pênaltis e venceu por 5 a 4. Na quarta-feira, a decisão é pela Supercopa da UEFA e mais uma vez diante de um time inglês. Liverpool e Chelsea vão se enfrentar às 16h (horário de Brasília).