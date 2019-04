Liverpool x Porto: como assistir ao vivo ao jogo pela Liga dos Campeões

Liverpool e Porto fazem o primeiro jogo das quartas de final da Liga dos Campeões nesta terça-feira, às 16h (horário de Brasília), no estádio Anfield, em Liverpool. O jogo da volta está marcado para ser realizado no dia 17 de abril, em Porto.

Liverpool x Porto terá transmissão ao vivo do canal TNT e acompanhamento em tempo real do Estado .

O classificado de Liverpool x Porto vai enfrentar o vencedor do duelo entre Manchester United e Barcelona, que fazem o primeiro jogo na quarta-feira.

Nas oitavas de final, o Liverpool precisou superar o poderoso Bayern de Munique. No primeiro jogo, empate em casa sem gols e no duela da volta, os ingleses surpreenderam e derrotaram os alemães por 3 a 1, em Munique. No Campeonato Inglês, o Liverpool vem de vitória por 3 a 1 sobre o Southampton e continua sua briga rodada a rodada com o Manchester City para conquistar o título nacional.

Já o Porto começou perdendo por 2 a 1 para a Roma, na Itália, e reverteu a situação em seus domínios, ao fazer 3 a 1. No Português, o Porto vive situação parecida com a do Liverpool. Venceu por 2 a 0 o Boavista, na sexta-feira, e briga ponto a ponto com o Benfica pelo principal título de Portugal.