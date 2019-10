Liverpool x Salzburg: onde assistir ao jogo pela Liga dos Campeões

O Liverpool recebe o Red Bull Salzburg nesta quarta-feira, às 16h (de Brasília), no Anfield, pela segunda rodada do Grupo E da Liga dos Campeões da Europa. O time austríaco é o líder do grupo, com três pontos, enquanto os ingleses perderam na estreia e ocupam a terceira colocação.

O duelo entre Liverpool e Red Bull Salzburg será transmitido por TNT e EI Plus. O Estado fará tempo real do confronto.

Na estreia, o Liverpool foi derrotado pelo Napoli por 2 a 0, na Itália. Já o Red Bull Salzburg goleou o Genk por 6 a 2, na Áustria. Com os resultados, o time austríaco está em primeiro lugar do Grupo E, com os mesmos três pontos do Napoli, mas com saldo de gols maior. O Liverpool está em terceiro, e o Genk é o lanterna.

Apesar da derrota na estreia, o Liverpool chega embalado pela campanha no Campeonato Inglês. A equipe lidera a competição com 100% de aproveitamento: sete vitórias nas sete partidas. Tem cinco pontos a mais do que o Manchester City, segundo colocado.

O Red Bull Salzburg também lidera seu campeonato nacional. Com oito vitórias e um empate nas nove partidas disputadas até agora, a equipe tem cinco pontos de vantagem para o LASK, segundo colocado.