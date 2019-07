Liverpool x Sevilla: onde assistir ao vivo ao jogo pela Copa dos Campeões Internacionais

Liverpool e Sevilla fazem amistoso neste domingo, às 19h00 (horário de Brasília), no Bank of America Stadium, em Charlotte, na Carolina do Norte, em duelo válido pela Copa dos Campeões Internacionais.

Liverpool x Sevilla terá transmissão ao vivo pela ESPN Brasil.

A Copa dos Campeões Internacionais chega em sua sétima edição nesta temporada e mais uma vez aparece como uma das principais competições de pré-temporada entre os clubes europeus. Os jogos são disputados em Estados Unidos, China, Singapura, País de Gales, Londres e Suécia. Milan, Juventus, Real Madrid e Manchester United estão entre alguns dos grandes clubes participantes da competição.

Campeão da última edição da Liga dos Campeões, o Liverpool chega ao seus quarto jogo de preparação para a atual temporada. A equipe ainda não conta com a presença de estrelas como Mohamed Salah (que estava disputando a Copa das Nações Africanas pelo Egito) e dos brasileiros Roberto Firmino e Alisson (Campeões da Copa América).

Já o Sevilla ganhou os dois compromissos que realizou até o momento, contra Reading (2 a 1) e FC Dallas (3 a 1). Recém-chegado ao clube, o técnico Julen Lopetegui está aproveitando este período para conhecer o elenco e melhorar o entrosamento dos novos reforços, que são vários: Luuk de Jong, Lucas Ocampos, Óliver Torres, Moanes Dabour, Maximilian Wöber e os brasileiros Diego Carlos e Fernando.