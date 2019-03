Liverpool x Tottenham: onde assistir ao vivo e horário do jogo

Liverpool e Tottenham se enfrentam neste domingo, às 12h30 (de Brasília), no estádio Anfield Road, em Liverpool, pela 32.ª rodada do Campeonato Inglês. No primeiro turno, em Londres, no dia 15 de setembro de 2018, o clube de Liverpool venceu por 2 a 1, no estádio de Wembley.

Liverpool x Tottenham terá transmissão da ESPN Brasil e acompanhamento em tempo real do Estado. O Liverpool inicia a rodada na liderança com 76 pontos, dois a mais que o vice Manchester City, enquanto que o Tottenham é o terceiro colocado com 61, na briga por uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões da Europa.

Antes da parada de duas semanas para realização de jogos das seleções nacionais na data Fifa de março, o Liverpool estava embalado com vitórias pelo Campeonato Inglês - 2 a 1 no Fulham, em Londres - e pela rodada de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões - 3 a 1 no Bayern de Munique, na Alemanha. Nas quartas, o time dos brasileiros Alisson, Fabinho e Roberto Firmino enfrentará o Porto, de Portugal.

O Tottenham não entra em campo desde o último dia 9, quando foi derrotado pelo Southampton por 2 a 1, fora de casa, pelo Campeonato Inglês. O jogo contra o Crystal Palace, que seria realizado uma semana depois, foi adiado por conta da participação do rival na Copa da Inglaterra e será disputado na próxima quarta-feira. Pela Liga dos Campeões, o time londrino enfrentará o Manchester City nas quartas de final.