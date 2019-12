Liverpool x Watford: onde assistir ao jogo pelo Campeonato Inglês

Em seu último compromisso antes de embarcar para o Catar para a disputa do Mundial de Clubes, o Liverpool recebe o Watford neste sábado, em partida da válida pela 17ª rodada do Campeonato Inglês. A partida será realizada às 9h30 (horário de Brasília), no Anfield, na Inglaterra e o torcedor pode assistir ao confronto pela TV e pela internet.

Onde assistir ao jogo do Liverpool

A partida terá transmissão pelo canal ESPN Brasil. Também é possível assistir online pelo Watch ESPN.

Com 8 pontos de vantagem para o segundo colocado, o Manchester City, o técnico Jurgen Klopp garante que o Liverpool vai continuar focado na competição nacional. Desta forma, o treinador deve colocar em campo força máxima neste sábado. Segundo maior campeão nacional, a equipe não ganha o Inglês desde 1990. Pelo Mundial, o atual campeão da Liga dos Campeões estreia contra Monterrey, Al Sadd ou Hienghène no dia 18 de dezembro.

Já o Watford não consegue repetir as boas campanhas dos últimos dois anos, quando terminou na parte intermediária da tabela e atualmente amarga a lanterna da competição, com apenas 9 pontos ganhos. O primeiro time fora da zona de rebaixamento é o Aston Villa, que soma 15 pontos