Liverpool x Wolverhampton: onde assistir ao vivo e horário do jogo pelo Inglês

Liverpool e Wolverhampton se enfrentam neste domingo, às 11h (de Brasília), no estádio Anfield Road, em Liverpool, pela 38.ª e última rodada do Campeonato Inglês. No primeiro turno, em Wolverhampton, no dia 21 de dezembro de 2018, o clube de Liverpool venceu por 2 a 0, no Molineux Stadium.

Onde assistir ao vivo Liverpool x Wolverhampton?

A partida terá transmissão ao vivo pelo canal ESPN e o Estado fará minuto a minuto da partida .

Na briga pelo título contra o Manchester City, o Liverpool entra na última rodada na segunda colocação com 94 pontos, apenas um a menos que o rival. O Wolverhampton, com 57 pontos, já garantiu a sétima posição na tabela de classificação.

No último sábado, o Liverpool derrotou o Newcastle por 3 a 2, como visitante, para se manter com chances de conquistar o título inglês. Os gols foram marcados por Mohamed Salah, Origi e Van Dijk. No meio de semana, o time conquistou uma histórica goleada por 4 a 0 contra o Barcelona, em casa, e se classificou à final da Liga dos Campeões da Europa contra o Tottenham.

O Wolverhampton também entrou em campo no último sábado e derrotou em casa o já rebaixado Fulham por 1 a 0 - gol do meia Leander Dendoncker -, assegurando matematicamente o sétimo lugar na tabela de classificação, ainda com esperanças de se classificar à Liga Europa. Para isso, o Arsenal, que fará a final da atual edição da competição contra o Chelsea, tem de ser campeão.

Veja os jogos do final de semana

SÁBADO

Angers x PSG (Francês)

Goiás x Ceará (Brasileirão)

Sport x Figueirense (Série B)

DOMINGO

Brighton x Manchester City (Inglês)

Barcelona x Getafe (Espanhol)

Real Sociedad x Real Madrid (Espanhol)

Inter x Cruzeiro (Brasileirão)

Atlético-MG x Palmeiras (Brasileirão)

Athletico-PR x Bahia (Brasileirão)

Santos x Vasco (Brasileirão)

Fortaleza x São Paulo (Brasileirão)

Avaí x CSA (Brasileirão)