Livre da covid-19, Cazares pode voltar aos treinos do Atlético-MG semana que vem

O equatoriano Cazares deverá retornar aos treinos do Atlético-MG na próxima semana. O meia vai ser submetido a novos exames e se der negativo será liberado para as atividades físicas.

Cazares foi diagnosticado com o vírus em maio. Inicialmente, assintomático, ficou em quarentena, mas depois passou a apresentar os sintomas. Com isso, ficou mais de um mês afastado.

Leia Também Médico garante Maradona cinco quilos mais magro e livre da cocaína

Antes de adquirir a covid-19, Cazares foi flagrado em festas e "peladas" durante a pandemia. O jogador foi intimado pela Polícia Federal e multado em R$ 130 mil pelas festas realizadas em Lagoa Santa durante o confinamento.

Com contrato até o fim do ano, Cazares, de 28 anos, não quer permanecer no Atlético-MG em 2021, apesar da diretoria querer permanecer com o jogador no elenco.