Livre da covid-19, Weverton fala em grande ano no Palmeiras e festeja convocação

Weverton iniciou 2022 com a péssima notícia do teste positivo para a covid-19. Duas semanas depois, está livre do vírus e convocado para a seleção brasileira. Feliz e confiante, o goleiro comemorou estar entre os chamados por Tite mais uma vez e profetizou uma grande temporada ao Palmeiras.

"Sempre que começa um ano eu traço minhas metas e planos pessoais. Já estava me preparando para 2022, trabalhando até nas minhas férias, tirei uns 15 dias… Na reapresentação, recebi a notícia do positivo e fiquei com duas opções: achar que iria dar tudo errado ou superar, renovar as metas, agradecer a Deus pela minha saúde e seguir com os objetivos", afirmou, celebrando ganhar mais está batalha. "Agora estou 100% para ajudar o Palmeiras, voltar ao meu melhor nível e fazer uma grande temporada", prometeu.

Leia Também Palmeiras tem proposta por Alario recusada e busca outro camisa 9 no mercado

O goleiro trabalha forte na Academia de Futebol e neste sábado deve disputar ao menos um dos dois jogos-treino programados, contra Juventus ou Primavera. Ainda mais com o positivo para covid-19 do reserva Marcelo Lomba. A equipe foi derrotada no primeiro teste, com 2 a 1 para a Portuguesa, no meio de semana, e Abel Ferreira espera que o time mostre evolução após 12 dias de trabalho.

"É um ar bom que não começou agora na pré-temporada, partiu desde quando pedimos para adiantar nossas férias e voltar antes para nos prepararmos bem e focados nos objetivos. Isso tem feito a gente vir aqui e, mais do que nunca, dar o nosso melhor, às vezes até trabalhando mais do que precisamos", elogiou o clima vivido nos trabalhos. "Em casa, estamos, como sempre, alimentando-nos bem, em boa recuperação. Estamos vivendo algo muito especial aqui dentro e o torcedor pode ter certeza de que esforço, dedicação e amor à camisa não vão faltar. Enfim, acredito que os frutos serão colhidos porque temos plantado muita coisa boa."

Apesar de Abel Ferreira vir trabalhando forte para iniciar o ano ajustando o time titular para o Mundial de Clubes, em fevereiro, o técnico terá problemas com os desfalques para as Eliminatórias Sul-Americanas. Nesta sexta-feira, o zagueiro Gustavo Gómez foi convocado para defender o Paraguai. Weverton havia sido chamado por Tite na véspera para representar o Brasil e festejou.

"Fiquei muito feliz por mais uma convocação. É sempre um orgulho e fico muito contente de começar o ano lembrado novamente pela seleção", comemorou. "Isso é fruto do que venho fazendo aqui no Palmeiras. Estar bem e em alto nível no clube sempre me dá a oportunidade de sonhar e ser convocado."

O Brasil encara o Equador no dia 27 de janeiro. Depois, goleiro e zagueiro estarão em lados opostos com o duelo entre brasileiros e paraguaios, no dia 2 de fevereiro.