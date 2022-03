Livre da indisposição estomacal, João Victor participa de treino no Corinthians

O zagueiro João Victor se recuperou da indisposição estomacal e participou normalmente dos treinos do Corinthians, nesta quarta-feira, no CT Joaquim Grava. O atacante Jô, com o mesmo problema, ainda não reuniu condições para participar das atividades.

Outro ausente nos trabalhos foi o lateral-esquerdo Fábio Santos, com dores lombares, assim como o volante Xavier e o atacante Roni, ambos com dores na coxa.

Leia Também Vitor Pereira busca aperfeiçoar saída e posse de bola do Corinthians

Classificado para as quartas de final do Campeonato Paulista, o Corinthians volta a campo no sábado, às 18h30, diante da Ponte Preta, na Neo Química Arena, pela 11ª rodada.

Uma provável escalação poderá formar com: Cássio, Fagner, João Victor, Gil e Lucas Piton; Du Queiroz, Giuliano, Paulinho, Renato Augusto e Willian; Róger Guedes.

Líder do Grupo A, com 17 pontos, o Corinthians soma cinco vitórias, dois empates e duas derrotas. O ataque marcou 12 gols, enquanto a defesa foi vazada sete vezes.