Livre da queda, Guarani libera jogadores e terá time misto contra o Internacional

O Guarani vai dar uma "mãozinha" para o Internacional, que busca o título da Série B do Campeonato Brasileiro na 38.ª e última rodada. Apenas cumprindo tabela depois de escapar do rebaixamento com o empate sem gols diante do Luverdense, na última sexta-feira, o time de Campinas (SP) vai viajar para Porto Alegre com um time bastante desfalcado.

São pelo menos quatro baixas certas. O goleiro Leandro Santos e o volante Betinho cumprem suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Já o lateral-direito Lenon e o meia Bruno Nazário foram liberados pela diretoria. O primeiro vai continuar no clube em 2018, diferente do companheiro, que pertence ao Hoffenheim, da Alemanha, e tem propostas de outros clubes brasileiros.

Nomes como o experiente meia Fumagalli e o atacante Eliandro também estão fora do jogo. O time pode ter várias novidades como o terceiro goleiro Passarelli e até alguns destaques das categorias de base. A lista de desfalques ainda pode aumentar até sexta-feira, quando o elenco alviverde faz o último treinamento antes de embarcar para Porto Alegre.

Com tantos desfalques do outro lado, o favoritismo colorado aumenta ainda mais e, em caso de vitória, obriga o América-MG a vencer o CRB, em Belo Horizonte, se quiser ficar com o título. Os mineiros têm 70 pontos contra 68 dos gaúchos. O Guarani está com 44 pontos, em 16.º lugar.