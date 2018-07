Livre de dores, Luan pede para jogar todas em 'maratona' do Grêmio

O Grêmio fará em sete dias três jogos por três competições diferentes. A "maratona" começa nesta quarta-feira, diante do Goiás no Serra Dourada, pela Copa do Brasil. No sábado, o duelo é diante do Botafogo, no Rio, pelo Brasileirão, e na terça, a equipe recebe o Cerro Porteño em confronto decisivo pela Libertadores. A tendência é que Renato Gaúcho poupe alguns nomes nestas partidas, mas Luan não quer saber de descanso.

+ Apesar de empate, Renato Gaúcho diz que Grêmio deu 'aula de futebol'

"São três jogos, três competições diferentes. Como no ano passado, temos em mente buscar o título em todas elas. Esse grupo tem isso, é muito bom e foi reforçado este ano. Quanto a isso, não vai ter problemas, podemos mesclar. Com as viagens, é muito desgaste. Mas, como fiquei fora de dois jogos, quero jogar estes três", declarou nesta segunda-feira.

Luan voltou ao Grêmio no empate de domingo na Arena, por 0 a 0, com o Atlético-PR. O atacante estava afastado por um problema muscular, mas se recuperou bem e garantiu estar em plenas condições. Mesmo assim, se Renato optar por poupá-lo, considerou que o elenco tricolor tem peças para reposição à altura.

"Já estou bem, tanto que joguei ontem. Quero jogar quarta, sábado, terça...", projetou. "O Brasileirão é o título que a gente ainda não conseguiu. Esperamos começar bem este ano, entre as primeiras posições. Mas não vamos abrir mão de Copa do Brasil e Libertadores. Temos um grupo muito bom, então não tem problema. Queremos as três competições."

Em grande fase desde o ano passado, Luan espera que as próximas partidas também sirvam para que ele convença o técnico Tite a convocá-lo para a Copa do Mundo. O sonho existe, mas o próprio jogador apontou que o pensamento está apenas no Grêmio.

"Tenho esse sonho, esta vontade. Continuo trabalhando, mantenho minha cabeça tranquila e só tenho que focar nestes próximos jogos, sem pensar tanto nisso. Vou focar nas partidas que temos, nas decisões que teremos pela frente, concentrar em fazer o melhor e ajudar a equipe", afirmou.

O elenco gremista se reapresentou nesta segunda-feira. Os atletas que foram titulares no domingo fizeram treino regenerativo, enquanto o restante do elenco realizou um trabalho técnico no gramado. A equipe volta a campo na manhã desta terça e viaja para Goiânia logo depois, às 13 horas.