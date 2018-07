Livre de punição, Alecsandro volta ao Palmeiras pela Copa do Brasil

Três meses depois de ser suspenso devido a um falso positivo em exame antidoping, o atacante Alecsandro voltou a ser relacionado pelo técnico Cuca e deverá 'reestrear' no jogo desta quarta-feira do Palmeiras contra o Botafogo-PB, em João Pessoa, pela fase de oitavas de final da Copa do Brasil – partida de volta.

O Palmeiras venceu o primeiro confronto por 3 a 0, depois de um primeiro tempo ruim. Assim, Cuca optou por dar descanso aos principais titulares e mandar para a Paraíba uma equipe alternativa. O Botafogo tem de fazer quatro gols de diferença ou 3 a 0 para ter pênaltis.

O exame de Alecsandro deu falso positivo para O-Dephenylandarine. Foi detectado na partida contra o Corinthians, pelo Campeonato Paulista, em abril.

Ele conseguiu provar que não fez uso da substância e foi inocentado – sua pena de dois anos de suspensão foi cancelada graças a uma análise mais criteriosa da Agência Mundial Antidoping (Wada, na sigla em inglês).

Alecsandro afirmou no programa Bem, Amigos, do SporTV, que sofreu durante o período em que ficou afastado. "Foi o momento mais difícil da carreira. Tive outros momentos duros, mas esse foi o mais difícil. Chegar em casa e falar para a minha esposa que fui pego no antidoping foi inacreditável."

O atacante deverá começar a partida no banco de reservas, mas com a expectativa de entrar em campo no decorrer da disputa. Cuca resolveu poupar 11 jogadores – os que mais têm atuado na temporada – de olho no confronto de sábado, com o Coritiba, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro. A equipe lidera a competição e está um ponto à frente do Flamengo.

OBJETIVO

No Botafogo, poucos têm a ilusão da classificação para as quartas de final da competição após derrota de 3 a 0 em São Paulo. Como está na briga pelo acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro, a equipe também entrará com time misto. "O foco principal é a nossa classificação na Série C. Queremos brigar pelo acesso. Vamos ter duas decisões em breve neste torneio. Então, vamos colocar uma formação mista contra o Palmeiras para poupar do cansaço e das dores alguns jogadores. Não queremos perder atletas na Copa do Brasil", disse o técnico Itamar Schülle.

Essa é a primeira vez na história que o clube da Paraíba chega entre os 16 mais bem colocados da Copa do Brasil. A partir do dia 30, o Botafogo pega o Boa Esporte nas quartas da Série C. Quem ganhar, sobe. O primeiro jogo é em João Pessoa.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO-PB X PALMEIRAS

BOTAFOGO-PB: Michel Alves; Henik, Plínio, Válber e David Luis; João Paulo, Val, Marcinho e Sapé; Saldanho e Daniel (Warley). Técnico: Itamar Schülle.

PALMEIRAS: Vagner; Fabiano, Edu Dracena, Thiago Martins e Zé Roberto; Gabriel e Arouca; Allione, Cleiton Xavier e Rafael Marques; Barrios. Técnico: Cuca.

Juiz: Jailson Freitas (BA)

Local: Almeidão, em João Pessoa

Horário: 19h30

TV: Fox Sports