Livre e recuperado, Scarpa deve voltar ao Palmeiras na semana que vem

O técnico Luiz Felipe Scolari deve ganhar mais um reforço nos próximos dias. Recuperado de lesão e livre para jogar, após acordo entre Palmeiras e Fluminense, o meia Gustavo Scarpa deve reaparecer no time na semana que vem. A equipe de Felipão enfrenta o Boca Juniors, na quarta-feira, e depois encara o Ceará no domingo, dia 21.

O meia está recuperado de uma lesão no calcanhar do pé direito, ocorrida na vitória sobre o Vasco por 1 a 0, no dia 12 de agosto. Desde então, ele passa por tratamento, mas já está na reta final de recuperação e sob os cuidados dos preparados físicos do clube.

A expectativa é que ele tenha condições de se juntar normalmente com o grupo e pode até ficar como opção no banco de reservas na partida contra o Boca Juniors, quarta-feira que vem, pela semifinal da Libertadores. Entretanto, a tendência é que ele realmente seja utilizado apenas contra o Ceará.

Na última quarta-feira, o Fluminense anunciou um acordo com o Palmeiras para que o jogador pudesse seguir sua carreira normalmente e o clube carioca fosse ressarcido por sua saída. Assim, a diretora tricolor retirou a ação na Justiça e deixou o atleta livre para defender a equipe alviverde.