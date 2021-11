Livre para clássico, Wesley será julgado e pode desfalcar Palmeiras por seis jogos

O atacante Wesley poderá desfalcar o Palmeiras nesta reta final de Campeonato Brasileiro. O jogador será julgado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) na próxima terça-feira, dia 9, pela expulsão sofrida contra o Bahia, em jogo da 26ª rodada. O jogador permanece disponível para o clássico com o Santos, no domingo.

Contra o Bahia, Wesley recebeu cartão vermelho direto por ter acertado o peito do adversário com a sola da chuteira, o que se enquadra no Artigo 254 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva por praticar jogada violenta e pode render até seis jogos de suspensão.

Leia Também Santos tem problemas no sistema, mas anuncia ingressos esgotados para o clássico com o Palmeiras

No próximo domingo, às 16h, o Palmeiras visita o Santos na Vila Belmiro, com Wesley à disposição. O time alviverde vem de quatro vitórias seguidas no Brasileirão e ocupa a vice-liderança, com 52 pontos.

Esta será a última semana completa de treinos para o Palmeiras antes da final da Copa Libertadores, marcada para 27 de novembro. Após o clássico contra o Santos, o clube fará jogos em todos os meios e fins de semana até o dia 20.

Após a vitória sobre o Grêmio na última rodada, o Palmeiras teve folga na segunda-feira e retornou aos treinos na última terça. O time seguirá fazendo atividades na Academia de Futebol até sábado, data da viagem.

O lateral-esquerdo Jorge começou trabalhos de transição física na última quarta-feira e deverá retornar ao time em breve. Nesta semana, o técnico português Abel Ferreira também teve a volta de Mayke. Titular na lateral esquerda do clube, o uruguaio Piquerez se apresentará à sua seleção para os jogos da Eliminatórias para a Copa do Mundo e passará a ser desfalque.

Na outra lateral, Marcos Rocha vem atuando normalmente, mas é desfalque certo para a final da Libertadores, pois está suspenso. O atleta deverá ser substituído por Gabriel Menino no time titular durante a decisão.