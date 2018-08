Livro conta por fotos inéditas a história da Arena Corinthians

O Corinthians vai apresentar neste sábado antes do jogo contra o Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro, um livro com mais de 500 imagens de sua arena em Itaquera. Elas foram captadas pelo fotógrafo Bruno Teixeira Rolo desde o início da construção até as últimas conquistas do clube no estádio, como o Paulistão 2018.

“As imagens contemplam desde o primeiro dia de obras, em 30 de maio de 2011, até o começo do Brasileirão deste ano. Tive o privilégio de ter acesso ao acervo da construção da Arena Corinthians e contar com fotos registradas por torcedores comuns também”, comenta o profissional, em entrevista ao Estado.

A ideia do livro surgiu no início do ano passado, quando Bruno recebeu o convite de um amigo para tocar a empreitada. “Sabíamos que tínhamos material suficiente para produzir um livro de 120 páginas e na ocasião a Arena Corinthians possuía apenas o título do Brasileirão de 2015. Com o andamento do projeto, o Corinthians conquistou mais três títulos e tivemos a certeza de que o livro deveria ser ampliado e ficaria muito melhor. Agora ele conta com mais de 260 páginas”, explica.

A Arena Corinthians foi inaugurada em 2014 e recebeu o jogo de abertura da Copa do Mundo. Também foi uma das sedes do futebol nos Jogos Olímpicos do Rio, em 2016. Para realizar o projeto, Bruno esteve em grande parte dos duelos.

“A Arena Corinthians possui aproximadamente 140 jogos apenas do clube. Destes estou próximo de completar a cobertura de 100 jogos, gerando umas 120 a 150 fotos por jogo. É muita coisa, muita história. O processo de seleção e edição do material foi árduo, mas foi um dos melhores momentos da produção do livro, pois eu pude reviver momentos e emoções ao longo destes sete anos de história que me deixou muito orgulhoso e prestigiado por ter vivido todos estes momentos.”

Para tentar captar os melhores ângulos e os momentos mais emblemáticos, o fotógrafo costuma circular pelos corredores e andares do estádio em busca de belas imagens. Isso tudo acaba sendo um desafio para o profissional. “As maiores dificuldades é o deslocamento dentro da torcida. A Arena Corinthians possui uma média de público boa, e em grandes clássicos registrar a torcida de perto se torna um desafio”, conta.

Ele também procurou fotografar em horários diferentes e chegou a fazer alguns registros antes mesmo dos primeiros raios de sol. Mas para quem pensa que ele aproveita para torcer, está muito enganado. “Não tem como deixar de mencionar que registrar a torcida e a Arena Corinthians em diversos ângulos faz com que eu não assista os jogos com atenção”, diz.

O lançamento do livro Arena Corinthians – Tu És Orgulho será sábado, às 16h, na Loja Poderoso Timão do estádio. Quem adquirir a publicação da editora Onze Cultural terá desconto de 30% no ingresso para o Tour Oficial da Arena. “Acima de tudo sou torcedor de arquibancada. Nossa torcida é feita de loucos, maloqueiros e fiéis ao time, e o local onde mais expressa isso é o setor norte da Arena. É lá que dá ritmo, força e colabora com os demais setores para que o time ganhe jogos e campeonatos. O setor norte traduz a atmosfera de hospício que a Arena Corinthians possui.”