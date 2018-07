Livro de jornalista do 'Estado' desvenda corrupção no futebol

O jornalista do Estado Jamil Chade lança na noite desta sexta-feira, em São Paulo, "Propina, Política e Futebol", livro em que revela a rota do dinheiro no esporte mais popular do mundo. A partir de documentos exclusivos, mostra como o futebol se transformou em uma máquina de enriquecimento para um grupo de oligarcas da bola. O lançamento será às 19 horas, na Livraria Cultura (Avenida Paulista, 2073).

Correspondente do Estado há 15 anos na Suíça, país onde fica a sede da Fifa, Jamil Chade mostra, com base na experiência de quem acompanha tudo o que acontece na entidade, como a interferência desse grupo influenciou nos destinos do futebol e mexeu com a emoção do torcedor. Ele desvenda acordos milionários e entra na intimidade de vários cartolas, entre eles alguns que atualmente estão presos por envolvimento em escândalos de corrupção.

"Propina, Política e Futebol", que será vendido nas principais livrarias do País por R$ 40, faz um mergulho nos dias que levaram à prisão na Suíça de vários cartolas, entre eles o ex-presidente da CBF José Maria Marin, atualmente cumprindo prisão domiciliar nos Estados Unidos. Revela detalhes inéditos da operação e o que realmente ocorreu naqueles dias do mês de maio.

O livro também mostra como a seleção brasileira foi transformada em um produto bastante explorado pelos dirigentes e como cartolas e políticos usaram a Copa do Mundo de 2014 em benefício próprio.

Durante o lançamento haverá um debate entre o autor e os jornalistas Antero Greco, colunista do Estado, e Juca Kfouri, colunista do jornal Folha de S. Paulo.