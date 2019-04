Liziero fica fora de treino do São Paulo, mas é relacionado para final

O volante Liziero não participou do treino deste sábado do São Paulo, o último antes da decisão com o Corinthians. O jogador, no entanto, ainda não foi descartado pelo técnico Cuca e entrou para a lista de 26 relacionados

O jogador passou por exames médicos na sexta e não foi constatada lesão na coxa esquerda, mas ele ainda reclama de dores no local. Liziero já havia desfalcado o time tricolor no empate sem gols do primeiro jogo da decisão - na ocasião, Cuca também o relacionou para a partida.

O treinador não confirmou quem será o substituto e avisou que testou três alternativas. O mais provável é que ele opte por Jucilei. Liziero é um dos jovens que tem ganhado espaço no São Paulo nas últimas partidas e feito o time crescer de rendimento. Por isso, sua presença em campo é considerada fundamental para o time conseguir superar o Corinthians em Itaquera. Além dele, outros garotos como Luan, Igor Gomes e Antony aparecem bem e contam com o apoio de Cuca.

Outra dúvida na equipe é o meio-campista Hernanes. Apesar de ter sido o principal destaque no primeiro jogo da final ao entrar no segundo tempo, ele ainda não tem condições para atuar os 90 minutos. Cuca não revelou se ele ou Everton começará em campo.

A tendência é que o São Paulo comece a partida na Arena Corinthians com: Tiago Volpi; Hudson, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo; Luan, Jucilei e Hernanes (Everton); Antony, Everton Felipe e Igor Gomes.

Confira a lista de relacionados do São Paulo:

Goleiros: Jean, Tiago Volpi e Junior

Laterais: Igor Vinicius, Bruno Peres, Reinaldo, Léo

Zagueiros: Bruno Alves, Anderson Martins, Arboleda

Volantes: Jucilei, Luan, Liziero, Willian Farias, Hudson

Meias: Nene, Hernanes, Everton Felipe, Igor Gomes, Jonatan Gomez

Atacantes: Helinho, Gonzalo Carneiro, Everton, Brenner, Antony e Jonas Toró