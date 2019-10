Liziero pode reforçar o São Paulo contra a Chape; Pablo seguirá fora

Após a derrota no clássico contra o Palmeiras, o elenco do São Paulo se reapresentou nesta quinta-feira, no CT da Barra Funda. O volante Liziero e o atacante Pablo foram a campo e fizeram trabalhos físicos. A tendência é de que Liziero volte a ser opção para a partida contra a Chapecoense, no sábado.

Liziero foi desfalque no clássico por causa de desgaste muscular. Ele deve treinar normalmente com os demais jogadores nesta sexta-feira e viajar para Chapecó.

Pablo, por sua vez, seguirá como desfalque. O atacante se recupera de estiramento na coxa direita sofrido no dia 9 de outubro, na partida do São Paulo contra o Bahia.

Nesta quinta-feira, os titulares do clássico realizaram trabalhos regenerativos no CT da Barra Funda. Em campo, o técnico Fernando Diniz comandou um jogo treino entre os reservas e o time sub-19. Os reservas venceram por 2 a 0, com dois gols de Hernanes.

Além de Pablo, os outros desfalques certos do São Paulo para o jogo contra a Chapecoense são Everton e Rojas, lesionados. Rojas só voltará a atuar no ano que vem, enquanto Everton ainda tem chances de retornar nesta temporada.