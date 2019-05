Liziero sofre com lesões e perderá terceira decisão pelo São Paulo

Liziero sofreu sua terceira lesão em 2019. Desta vez, com uma entorse no tornozelo direito, o volante só voltará a jogar pelo São Paulo após a Copa América.

A duelo entre São Paulo e Bahia pelas oitavas de final da Copa do Brasil será a terceira decisão que Liziero vai perder nesta temporada. Ele já havia ficado fora da final do Paulistão e da primeira fase da Libertadores.

No início do ano, o volante sofreu uma entorse no tornozelo direito em janeiro. Não pôde atuar contra o Talleres (ARG), pela primeira fase da Libertadores, quando o São Paulo foi eliminado.

Em abril, Liziero sofreu um estiramento muscular na coxa esquerda e não disputou a final do Paulistão contra o Corinthians. Ao todo, dos 27 jogos que o São Paulo teve em 2019, o volante participou de 13.

Liziero iniciou o tratamento da entorse no tornozelo direito nesta segunda-feira, quando passou por exame que constatou a lesão. O jogador terá de ficar duas semanas com a região imobilizada, tendo de usar muletas, sem apoio direto com o solo.

A tendência é de que Luan fique com a vaga de titular no meio de campo do São Paulo. O próximo compromisso da equipe será nesta quarta-feira, às 21h30, contra o Bahia, pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil.