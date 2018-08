Liziero volta e participa de treino do São Paulo marcado por susto de Nenê

O técnico Diego Aguirre comandou nesta quinta-feira mais um treino do São Paulo no CT da Barra Funda visando o duelo com o Fluminense. No domingo, o líder do Campeonato Brasileiro recebe o time carioca, no Morumbi, pela 22.ª rodada da competição.

A principal novidade da atividade foi Liziero. O jogador havia sido liberado na quarta para ir à Europa resolver questões pessoais e se apresentou novamente nesta quinta. Desta forma, deve estar à disposição de Aguirre para encarar o Fluminense.

Por outro lado, o volante Hudson seguiu fora dos trabalhos, ainda reclamando de dores no joelho direito. Ele é dúvida e pode se juntar ao zagueiro Rodrigo Caio, lesionado, o volante Jucilei, e os meias Nenê e Everton, suspensos. O último ainda sofreu uma lesão muscular na coxa na vitória sobre o Ceará e só deve voltar aos treinos na semana que vem.

Nenê, aliás, deu um susto no treino desta quinta-feira. Durante o aquecimento - única parte da atividade que Aguirre permitiu que fosse observada pela imprensa -, o meia acusou dores na perna e caiu no gramado. Após receber atendimento médico, no entanto, se recuperou e voltou a trabalhar.

NEGOCIAÇÕES

O dia do São Paulo também foi movimentado fora de campo. O clube paulista anunciou a saída de três jovens jogadores que não vinham sendo aproveitado por Diego Aguirre, todos por empréstimo. O meia Lucas Fernandes e o atacante Paulinho Boia acertaram com o Portimonense, de Portugal. Já o zagueiro Lucas Kal irá reforçar o Vasco.