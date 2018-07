Lizio é regularizado e pode reforçar o Botafogo nesta terça O zagueiro Damian Lizio, argentino naturalizado boliviano, deve reforçar o Botafogo na segunda rodada do Campeonato Carioca. O jogador foi regularizado nesta segunda-feira, quando o nome dele foi publicado tanto no Boletim Informativo Diário (BID), da CBF, quanto no Boletim Informativo de Registros de Atletas (BIRA), da Ferj.