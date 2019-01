Llorente se lesiona e abre caminho para o retorno de Casemiro no Real

O caminho está aberto para Casemiro recuperar sua condição de titular no Real Madrid. O clube informou nesta terça-feira que o volante Marcos Llorente sofreu uma lesão muscular de grau 2 no adutor da perna esquerda. Ele deve ficar parado por até três semanas.

A confirmação da lesão acontece no primeiro dia de treinos do Real Madrid após um período de férias. Llorente se machucado em seu melhor momento pela equipe. Foram oito partidas como titular e importante participação na conquista do Mundial de Clubes da Fifa. O volante, que marcou na vitória sobre o Al Ain, dos Emirados árabes, por 4 a 1, na decisão, foi eleito o MVP (jogador mais valioso) da partida.

A ausência de Llorente abre espaço para Casemiro. O volante, que ficou afastado por causa de um problema no tornozelo direito, será titular do técnico Santiago Solari na partida contra o Villarreal, nesta quinta-feira, em jogo adiado pelo Campeonato Espanhol.

Apesar do retorno do titular, Solari perde uma peça importante para o rodar o elenco nesta retomada da temporada. O calendário do Real Madrid prevê sete jogos em janeiro pelo Campeonato Espanhol e Copa do Rei.