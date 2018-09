Lloris é multado e perde habilitação por 20 meses após dirigir embriagado

O goleiro Hugo Lloris, responsável por erguer a taça de campeão mundial como capitão da seleção da França na Copa da Rússia, foi condenado a pagar uma multa de US$ 50 mil (cerca de R$ 270 mil) e teve sua carteira de motorista cassada por 20 meses. O jogador do Tottenham foi flagrado em uma blitz, dirigindo embriagado, no dia 24 de agosto, em Gloucester Place, centro de Londres.

A sentença foi lida nesta quarta-feira pela juíza Amanda Barron. "Como sabem, se trata de uma infração muito grave. Não só colocou sua vida em perigo, mas também a de seu passageiro." Por se declarar culpado, Lloris teve a pena e multa diminuídas. "Peço desculpas de todo o coração para a minha família, meu clube e meus companheiros de time, meu treinador e meus torcedores", disse o jogador em comunicado no fim do mês passado. "O álcool no volante é totalmente inaceitável. Não é o exemplo que quero dar."

Segundo a polícia londrina, o Porsche de Lloris quase se chocou com alguns carros que estavam parados, após ultrapassar um farol vermelho. Dentro do veículo foi encontrado vômito. O jogador passou sete horas preso e só foi liberado após o pagamento de fiança.

Um exame de bafômetro constatou que Lloris teria ingerido o equivalente a sete copos de vinho. O dobro permitido por lei. Segundo o tabloide londrino Daily Mail, Lloris teria jantado com os amigos Olivier Giroud (Chelsea) e Laurent Koscielny (Arsenal) no restaurante Bagatelle, no bairro de Mayfair.

No mundo do futebol, Lloris é um atleta respeitado, considerado por seus colegas e amigos como uma pessoa educada, comedida e discreta. Poucos são os momentos nos quais se nota o jogador perder o controle emocional durante as partidas.

Contundido, Lloris, de 31 anos, desfalcou a seleção francesa nos dois primeiros jogos da Liga das Nações da Uefa, contra Alemanha (0 a 0) e Holanda (2 a 1), realizadas respectivamente na quinta-feira da semana passada, em Munique, e no domingo, em Paris.