Lloris fratura punho e é dúvida no Tottenham para o início do Inglês

A menos de um mês do início do Campeonato Inglês, o técnico Mauricio Pochettino levou um susto no Tottenham nesta segunda-feira. O goleiro Hugo Lloris, titular da equipe, sofreu uma fratura no punho e virou dúvida no time londrino para a estreia no Campeonato Inglês, no dia 8 de agosto, contra o Manchester United, no Old Trafford.

O clube não informou como aconteceu a fratura e nem revelou qual dos punhos foi lesionado. O departamento médico do Tottenham só afirmou que ainda conta com Lloris para a estreia na competição. "Ele continuará a trabalhar com o time para recuperar o preparo físico e ficar pronto para o início da temporada", registrou o clube.

O Tottenham também não divulgou o prazo de recuperação do jogador francês. "Nosso departamento médico vai seguir monitorando seu processo de reabilitação e seu progresso ao longo da pré-temporada."

Um dos jogadores mais regulares do Tottenham, Lloris acumula 122 partidas com a camisa do time inglês desde que deixou o Lyon, em 2012. O goleiro é titular também da seleção francesa.