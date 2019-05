Lloris, goleiro do Tottenham: 'Precisamos ganhar e estamos preparados para isso'

O goleiro Lloris reconheceu, nesta terça-feira, que o Ajax é o favorito para conquistar a vaga na decisão da Liga dos Campeões, no jogo de volta, nesta quarta, em Amsterdã, mas confia que o Tottenham possa reverter a situação, após a derrota, em Londres, por 1 a 0, no confronto de ida nas semifinais.

"Precisamos ganhar o jogo e estamos preparados para isso", disse o titular da seleção francesa, em entrevista coletiva na capital holandesa. "Esta temporada tem sido de êxito para o clube. Confiamos em nossas possibilidades. Não temos de lamentar nada. Temos de tentar tudo. Tudo é possível", reforçou.

O goleiro aproveitou para animar os seus companheiros. "Teremos de jogar com muita energia, muita garra. Estamos muito honrados de estarmos na semifinal, mas não queremos parar por aqui", disse o francês. "Temos de encontrar a energia adequada e aprender com os erros do jogo anterior."

Confiante no avanço do Tottenham, Lloris também festejou a volta do zagueiro Jan Vertonghen, que foi substituído na primeira partida contra o Ajax após uma forte pancada. O jogador deverá usar uma máscara para proteger o nariz atingido naquela ocasião. "Acho que ele está bem recuperado. Seu retorno é importante para a equipe", destacou

Com a derrota por 1 a 0, em Londres, o Tottenham precisa devolver o resultado para levar a decisão para os pênaltis. Uma vitória por 2 a 1 garante vaga dos ingleses pelo gol qualificado (de maior peso fora de casa para efeito de desempate). Qualquer empate leva os holandeses para a final em Madri, no dia 1º de junho.