Lloris se diz orgulhoso de ser capitão do Tottenham em 'novo capítulo' do clube

Uma das referências do atual elenco do Tottenham, o goleiro Hugo Lloris se diz orgulhoso de poder ser capitão do time inglês em um momento importante da história do clube: a inauguração do Tottenham Hotspur Stadium, que recebeu o seu primeiro jogo na última quarta-feira.

"É uma sensação incrível tocar aqui. É um novo capítulo na história do Tottenham e começamos da melhor maneira, com uma vitória, que foi importante depois dos maus momentos que tivemos no mês passado. Tudo é positivo agora para continuarmos, disse o goleiro francês.

Lloris teve atuação segura na vitória por 2 a 0 sobre o Crystal Palace, pelo Campeonato Inglês, no jogo de estreia do estádio, que tem capacidade para 62 mil torcedores. A expectativa do clube é que, com a arena, o clube tenha poder de fogo financeiro para competir com a elite do país e da Europa.

O estádio foi construído em cima do terreno do antigo White Hart Lane, que foi a casa do Tottenham desde 1899. A inauguração estava prevista para setembro do ano passado, mas as obras atrasaram. Durante esse período, que começou em maio de 2017, o Tottenham jogou em Wembley. O White Hart Lane tinha capacidade para 36 mil pessoas, o que limitava a capacidade do clube de competir financeiramente com os rivais londrinos Arsenal e Chelsea.

A vitória do Tottenham em sua nova casa, erguida a custo de 1 bilhão de libras esterlinas (cerca de R$ 5 bilhões), interrompeu uma sequência de cinco jogos sem triunfar no torneio nacional - quatro derrotas e um empate - e alçou a equipe londrina ao terceiro lugar, agora mais forte da briga por uma das quatro vagas à Liga dos Campeões.

"Nós todos esperamos tanto tempo pelo primeiro jogo no novo estádio e fizemos um bom trabalho. Estamos todos felizes, mas precisamos continuar, porque todos os jogos até o final da temporada serão decisivos e importantes para a luta no topo", declarou Lloris.

O Tottenham também vai receber em seu estádio o Manchester City nas quartas de final da Liga dos Campeões. O primeiro duelo será já na próxima quarta-feira, às 16 horas (de Brasília). Neste domingo, o time londrino recebe o Brighton.